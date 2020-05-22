Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились на опасениях торговых противоречий США и Китая

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи при открытии торговой сессии в пятницу незначительно понизились на опасениях по поводу возможности обострения торговых противоречий между США и КНР.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, сразу после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 14,99 пункта (-0,06%), до отметки 24 459,13. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 0,26 пункта (-0,01%) и оказался на отметке 2 948,25. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 0,72 пункта (-0,01%), до 9 284,16.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $32,76 за баррель.

"Факторы, влияющие на экономику КНР - будь то замедление темпов восстановления экономики после пандемии коронавируса или обострение торговых противоречий с США - окажут серьезное влияние на темпы восстановления мировой экономики", - привела газета The Wall Street Journal мнение руководителя департамента стратегии компании Principal Global Investors Симы Шах.