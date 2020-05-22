Международная группа компаний "Содружество" станет участником САР в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Совет директоров Baltic Logistics Company, владеющей всеми российскими активами Международной группы компаний "Содружество", решил зарегистрироваться в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининграде. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Управляющей компании "Содружество".

"В качестве международной компании в России Baltic Logistics Company должна быть зарегистрирована в течение текущего года. На сегодняшний день смена юрисдикции и перенос штаб-квартиры в Калининградскую область - регион, где ГК "Содружество" построила крупнейший в Европе производственно-логистический комплекс по глубокой переработке масличных - наилучшая альтернатива для компании и ее акционеров, по мнению Совета директоров", - говорится в сообщении.

Регистрация в качестве участника специального административного района позволит Baltic Logistics Company нарастить синергию от реализуемых в настоящее время компаниями ГК "Содружество" крупных инвестиционных проектов по строительству предприятий по глубокой переработке масличных в Курской, Калининградской областях, а также других регионах и созданию товаропроводящей инфраструктуры для увеличения экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации, отметили в компании.

Группа компаний "Содружество" создана в 1994 году и является крупнейшим предприятием агропромышленного комплекса России, а также по итогам 2019 года крупнейшим аграрным экспортером. На сегодняшний день ГК "Содружество" - международная вертикально интегрированная агропромышленная группа с годовым оборотом более $3 млрд. Производственные активы компании находятся в России, странах Восточной Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока. Международное присутствие позволило ГК "Содружество" на равных конкурировать с североамериканскими, азиатскими лидерами отрасли, и организовать стабильный экспорт аграрной продукции премиального качества в более чем 60 стран мира.

Первый резидент САР в Калининграде был зарегистрирован 5 февраля 2019 года. Им стала международная компания ООО "Аданимов Трейдинг Лимитед", осуществляющая холдинговую деятельность. К настоящему времени в САР на острове Октябрьский зарегистрированы 26 резидентов.

Специальные административные районы со льготными условиями для международных компаний созданы на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде. Резиденты САР полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов, налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний. На территории таких районов действуют особые режимы валютного регулирования и 5-процентный налог на доходы, полученные иностранными лицами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний.