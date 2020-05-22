ЦРПТ профинансирует затраты компаний на внедрение маркировки молока

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки в РФ) профинансирует затраты компаний, которые они понесут в ходе эксперимента по внедрению маркировки молочной продукции, говорится в сообщении Минпромторга.

"До конца года для участников эксперимента оператор национальной системы маркировки сам финансирует затраты, в том числе на поставку оборудования, монтаж, услуги интеграторов. То есть все, кто участвует в эксперименте, будут оснащены оборудованием и сервисами эксперимента бесплатно - за счет оператора маркировки. Это повышает привлекательность проекта для его участников", - отмечается в сообщении.

Ранее в Минпромторге прошло совещание о ходе эксперимента по маркировке молочной продукции под руководством статс-секретаря, замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

"Задача стоит успешно завершить полноценный эксперимент в этом году, протестировать всю товаропроводящую цепочку от производства готовой продукции до кассы. Сделать это нужно в максимально приближенных к реальному процессу условиях, протестировать все бизнес-процессы всех участников оборота без исключения", - отметил Евтухов.

При этом в условиях ограничений подготовку площадок к маркировке частично можно проводить в дистанционном формате. Целый ряд предприятий-участников уже работает по такой схеме: около 70% необходимых задач удается решить дистанционно. Так как молочная продукция входит в список товаров первой необходимости, в условиях ограничений из-за коронавирусной инфекции подавляющее большинство предприятий работает в нормальном режиме.

Поступившие от производителей предложения также будут учтены при формировании единых критериев успешности эксперимента, которые будут применяться к оценке результатов у каждого производителя.

Согласно постановлению правительства Российской Федерации, эксперимент по маркировке готовой молочной продукции проводится с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года. С 20 января 2021 года начинается обязательная маркировка по определенным группам, по остальным группам - не позднее 1 октября 2021 года. Оператором национальной системы маркировки "Честный Знак" в соответствии с распоряжением правительства является "Оператор-ЦРПТ".