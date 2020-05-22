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В США исключили снятие санкций с "Роснефти" при сохранении ее связи с властями Венесуэлы

В США также сообщили, что могут ввести дополнительные санкции в отношении любых новых структур, которые связаны с режимом Мадуро

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. США отменят санкции против дочерних компаний "Роснефти", когда будут уверены в том, что они прекратили какие бы то ни было контакты с властями Венесуэлы. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти в пятницу в ходе телефонного брифинга для журналистов.

"Если окажется, что между "Роснефтью" и режимом Мадуро сохраняются какие бы то ни было взаимоотношения, то мы не изменим существующих санкций. Мы также можем ввести дополнительные санкции в отношении любых новых структур, которые связаны с режимом Мадуро, - утверждала она. - Мы должны быть уверены, что прямой связи нет. Конечно, мы можем снять санкции с частных лиц или компаний, если они решат прекратить свое сотрудничество с режимом Мадуро и поддержать переходное правительство и переход к демократии в Венесуэле. Я не могу комментировать сейчас конкретный случай "Роснефти", но таковы принципы, на основании которых мы вводим санкции или пересматриваем действующий санкционный режим".

18 февраля вашингтонская администрация ввела санкции в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. 12 марта США объявили о санкциях против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International S. A. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

В марте "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже соответствующих активов. 15 мая было объявлено, что все активы в рамках выхода "Роснефти" из венесуэльских проектов проданы, закрыты или ликвидированы. Однако Вашингтон никаких ответных шагов не сделал.

Ранее Вашингтон подчеркивал, что рассматривает возможность применения санкций и в отношении американской компании Chevron, работающей в Венесуэле. Однако 22 апреля Минфин США продлил ей и еще четырем американским компаниям лицензию на ведение деятельности с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA или контролируемыми ею предприятиями до 1 декабря. Речь идет лишь о деятельности, необходимой для "ограниченного поддержания основных операций, [выполнения] контрактов и других соглашений" или для завершения сделок. При этом подчеркивается, что данная лицензия, помимо прочего, не разрешает "бурение, добычу, обработку, покупку, транспортировку или доставку любой нефти или нефтепродуктов венесуэльского происхождения".

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