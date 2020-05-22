"Россети Урал" и СО ЕЭС перешли на автоматизированный обмен данными в рамках цифровизации

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Компания "Россети Урал" (входит в группу "Россети") и Системный оператор Единой энергетической системы перешли на автоматизированный обмен данными с применением общей информационной модели в рамках цифровой трансформации электросетевого комплекса. Об этом говорится в Telegram-канале "Россетей".

Проект позволил повысить эффективность информационного обмена для оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления энергосистемой и сетевым комплексом, что способствует росту надежности электроснабжения потребителей.

"Кроме того, система позволила участникам проекта оптимизировать трудозатраты, автоматизировать процесс передачи данных, исключить часть вручную выполняемых механических операций, и тем самым снизить влияние человеческого фактора и повысить качество и актуальность информации", - говорится в сообщении.

Проект реализован в России впервые на площадке в Екатеринбурге. Работы велись с 2019 года. На первом этапе были выработаны общие подходы, созданы необходимые профили информационного обмена, верифицированы данные оборудования. Далее проведена опытная эксплуатация по обмену фрагментами информационной модели. И в настоящее время обмен информацией осуществляется в полном объеме.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.