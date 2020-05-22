Путин переназначил на 4 года Артема Аветисяна директором направления АСИ "Новый бизнес"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Артема Аветисяна директором направления Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Новый бизнес" еще на четыре года. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе АСИ по итогам подписанного президентом РФ решения.

"Владимир Путин назначил Артема Аветисяна директором направления агентства "Новый бизнес" на четыре года", - сказали в пресс-службе.

Аветисян возглавил направление "Новый бизнес" в августе 2011 года. Под его руководством, в частности, в 2019 году в России запустили цифровую платформу забизнес.рф для приема обращений предпринимателей о давлении со стороны правоохранительных органов. Она позволяет выявить превышение полномочий и нарушений в работе силовиков и сделать публичной информацию о давлении на бизнес.

"Сейчас Артем Аветисян решает вопросы по продвижению современного бизнеса, основанного не на сырьевой зависимости, а на интеллектуальном потенциале предпринимателей. Это комплекс задач по преодолению административных барьеров, мешающих развитию бизнеса - от получения разрешительных документов и до выделения мощностей", - уточнили в пресс-службе АСИ.

Также президент РФ подписал решение о переназначении на 4-летний срок директора направления АСИ "Молодые профессионалы" Дмитрия Пескова, добавили в пресс-службе.