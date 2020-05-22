Мантуров заявил, что испытания российского крыла для МС-21 начнутся в июле

ПЕРМЬ, 22 мая. /ТАСС/. Испытания крыла для самолета МС-21, сделанного из российского композитного материала, начнутся в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) в июле, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Могу сказать, что сегодня уже установлен элемент центроплана из российских композитов испытанный для серийного МС-21. Мы с этой задачей уже в первой части справились, в июле мы полное цельное композитное крыло ставим в ЦАГИ на статические испытания, и я уверен, что все эти параметры, которые мы заложили изначально в конструкцию самолета, с заменой на российского производителя полностью будут выполнены", - сказал он.

Как сообщалось, санкции США в отношении Объединенной авиастроительной корпорации и Ростеха привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21.

РФ запустила производство композитной нити, в декабре Мантуров говорил, что кессоны крыла из отечественной нити проходят испытания, и предварительно все требуемые характеристики подтверждаются. Сообщалось, что композит для МС-21 поставляется ульяновским "Аэрокомпозитом".

Мантуров также отметил, что российский двигатель ПД-14 должен быть установлен на самолет МС-21 в ближайшее время. "В ближайшее время мы должны установить - двигатели находятся в Иркутске - на опытный самолет для того, чтобы начать в этом году испытания. Второй самолет появится в следующем году, и мы таким образом оптимизируем испытательную программу: первый опытный самолет МС-21, который завершает в следующем году все свои задачи в части испытательных полетов, мы его ремоделизируем под ПД-14 для того, чтобы завершить все сертификационные процедуры", - сказал министр.

Он отметил, что, несмотря на коронавирус, самолет должен в следующем году получить сертификат, после чего начнется отгрузка потребителям. По словам министра, в первую очередь его получат компании из РФ, ЕАЭС и СНГ, хотя на него есть и заявки от других стран.

Об испытаниях

При этом министр назвал крайне важным отсутствие ограничений на передвижение между коллективами. "Главное в испытаниях - это люди. Если можно проектировать и находиться в удаленном формате работы, в испытаниях это сделать невозможно", - подчеркнул он.

Мантуров также сообщил, что Объединенная двигателестроительная корпорация планирует к 2024 г. завершить создание в Пермском крае первого в РФ центра для испытания авиадвигателей, который станет самым современным в Европе. Как говорится в материалах ОДК, планируется построить восемь новых испытательных стендов, в том числе для опытных и серийных двигателей ПД-35, ПД-8 и газотурбинных двигателей с тягой до 50 т.