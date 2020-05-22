Эксперты: закон об аренде поможет удержать крупный бизнес в торговых центрах России

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров считает, что принятый в пятницу закон о праве пострадавших от пандемии коронавируса компаний в одностороннем порядке расторгать договор аренды без штрафных санкций сохранит крупных ретейлеров в российских торговых центрах. Такое мнение он высказал ТАСС в пятницу.

Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем чтении правительственный закон, одна из норм которого дает право пострадавшим от коронавируса предприятиям малого и среднего бизнеса досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций. Такое право будет возникать только после отказа арендодателей от снижения платы, при этом обеспечительный платеж арендатору возвращаться не будет. Ранее законопроект вызвал споры между арендаторами и арендодателями.

"Безусловно, мы рады, что закон не принят в том варианте, в котором предлагался, и законодатели ограничились малым, средним бизнесом. Это примерно 20-30% от каждого торгового центра в России. Все-таки основные игроки - якорные арендаторы, крупный бизнес, федеральные сети. Именно на них, на 20-30-летних договорах аренды основан бизнес всех торговых центров. Хорошо, что вмешались банки и купировали законопроект. Что к нам не придут 100% арендаторов, которые скажут: все, мы расторгаем договора. Это бы привело к коллапсу всей отрасли", - сказал Шакиров, уточнив, что к настоящему моменту 80-90% собственников и арендаторов уже успели договориться друг с другом - как на период простоя, так и на период после открытия".

Государство заняло взвешенную позицию, позволив только малому и среднему бизнесу выходить из договоров аренды, отметил в беседе с ТАСС партнер, руководитель департамента исследований и аналитики по Восточной Европе Cushman & Wakefield Денис Соколов. По его словам, с одной стороны, мера позволит части предпринимателей избежать личного банкротства, а с другой - государство подтвердило позицию невмешательства в договорные взаимоотношения сетевых и крупных компаний и собственников зданий. "Закон стал сбалансированным и учитывает позиции обеих сторон, что позволит избежать коллапса на рынке коммерческой недвижимости, к которому могла привести первая версия документа", - сказал ТАСС в свою очередь управляющий партнер Colliers International, вице-президент Гильдии управляющих и девелоперов Николай Казанский.

Баланс отношений

Принятый в пятницу закон сбалансирует отношения арендаторов с арендодателями, рассказали опрошенные ТАСС эксперты и предприниматели. По словам первого вице-президента "Опоры России" Азата Газизова, инициатива поможет в ситуациях, когда двум сторонам не удалось найти компромисс. Также она защитит малые и средние предприятия в отношениях с арендодателями, которые наотрез отказываются снижать арендные платежи. "Закон направлен на из ряда вон выходящие случаи, когда нет никакой возможности компромисса, и служит для защиты людей в ситуации, когда у них физически уже нет денег и они ничего не могут сделать", - сказал собеседник информагентства.

Некоторые арендодатели действительно настаивают на оплате в полном объеме, рассказал ТАСС генеральный диктор компании "Млесна", которая занимается торговлей чаем и кофе, Сергей Демин. "Считаю, что Госдума приняла правильное решение. Для организаций, которые физически не могут вести работу, должно быть государственное решение, которое позволяет расторгнуть договор", - полагает он.

Долгие годы именно малые и средние предприятия имели самые "кабальные" договоры по высоким ставкам без права их корректировки, сообщил основатель Zenden Андрей Павлов. При этом он считает, что в законе должен присутствовать и крупный бизнес из пострадавших отраслей. Право расторжения должны иметь только компании, находящиеся в российской юрисдикции. "Данный закон должен защитить и крупный российский бизнес, который в это тяжелое время не получил льгот и несет на себе огромное налоговое бремя и большой штат сотрудников", - подчеркнул он в беседе с ТАСС.

В свою очередь руководитель департамента недвижимости Crocus Group Ольга Антонова считает, что при вмешательстве государства возможна дестабилизация отношений в секторе, ведь инструменты для расторжения договоров аренды уже есть в законодательстве и без этих изменений. "В наших торговых центрах около 30% - это малые и средние предприятия. Все представители торговли и представители владельцев недвижимости являются пострадавшими отраслями. Иного мнения в данной ситуации просто быть не может - деятельность остановлена, коллекции не проданы, выручек ни у арендаторов, ни у арендодателей нет, подушек безопасности тоже", - отметила она.

Оптимизировать отношения между собственниками и арендаторами в пандемию поможет разработанный профессиональным сообществом Кодекс поведения для участников российского рынка коммерческой недвижимости, рассказал ТАСС первый заместитель генерального директора "Корпорации А.Н.Д." Дмитрий Москаленко. Документ выложен на сайте Совета торговых центров. "Кодекс стал совместным руководством для взаимодействия в период пандемии COVID-19, а также скорейшего и устойчивого планирования последующей фазы открытия торговых центров. Этот кодекс поможет всем участникам цивилизованного сообщества, объединившись и пожав друг другу руки, договариваться о дальнейшем сотрудничестве", - рассказал он ТАСС.

Кто поможет собственникам?

Остается проблема с включением торгцентров в список отраслей, пострадавших от коронавируса, напоминает Казанский. По его словам, есть необходимость введения дополнительных мер, в рамках которых, например, арендатор был бы полностью освобожден от арендной платы, а арендодатель одновременно получал освобождение от выплаты процентов по кредиту на этот срок и отсрочку по оплате тела кредита.

Торговые центры также находятся сейчас в уязвимом положении, соглашается владелец ТЦ "Максимум" в городе Шахты Ростовской области Аркадий Гершман. По его словам, если идут навстречу арендаторам, надо хоть чем-то помочь и арендодателям, ведь все "в одной лодке". Например, можно было бы снять налог на землю, на имущество, включить в перечень пострадавших, перечисляет Гершман. "Мы по-прежнему ждем от государства помощи и поддержки", - подчеркивает Шакиров.