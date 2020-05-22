В Азове откроется перегрузочный комплекс с пунктом пропуска через госграницу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая. /ТАСС/. Новый перегрузочный комплекс контейнерных грузов с пунктом пропуска через государственную границу планируется запустить до конца года в Азове Ростовской области. Об этом в пятницу сообщается на сайте Росгранстроя.

"В Ростовской области в морском порту Азов ведется строительство нового перегрузочного комплекса с пунктом пропуска через государственную границу", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, инвестиционный проект по строительству перегрузочного комплекса контейнерных грузов, который предназначен для приема, отправки, погрузки, разгрузки и проведения отдельных операций по комплексному обслуживанию судов-контейнеровозов, ведется в рамках дорожной карты развития морских портов Азово-Черноморского бассейна.

По данным ведомства, в азовском порту планируется построить четыре причала, административно-служебные и бытовые здания, а также обустроить складские площадки. Кроме того, отметили в Росгранстрое, предусмотрено создание необходимой инфраструктуры морского пункта пропуска через государственную границу РФ, где представители пограничной, таможенной служб, а также Роспотребнадзора и Россельхознадзора будут осуществлять контрольные процедуры по пропуску транспорта, товаров и грузов через госграницу.

Уточняется, что завершить все работы на объекте и запустить комплекс планируется до конца 2020 года. "Мы проводим методологические консультации и организуем рабочие встречи по вопросам строительства и технического оснащения объекта. Реализация проекта позволит увеличить грузооборот в морском порту, что положительным образом скажется на экономике региона", - приводятся в сообщении слова заместителя директора Ростовского филиала Росгранстроя Сергея Трунова.