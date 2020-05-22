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Банк BBVA внедрил автоматическую функцию расчета уровня выбросов CO2 для клиентов

Ожидается, что мониторинг уровня выбросов CO2 поможет повысить осведомленность клиентов банка об экологических последствиях их деятельности

ТАСС, 22 мая. BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) стал первым в мире банком, использующим аналитику данных для оценки уровня выбросов CO2, генерируемых в результате корпоративной деятельности клиентов. Новая автоматизированная функция была добавлена в цифровой финансовый агрегатор One View, сообщается на сайте BBVA.

"Клиенты все чаще обеспокоены вопросом защиты окружающей среды и хотят получать достоверную информацию об уровне вредных выбросов. Благодаря платформе One View компании, в особенности малый и средний бизнес, могут бесплатно получить точные данные о том, какой углеродный след оставляет их повседневная деятельность", - отметил директор по устойчивым решения BBVA Даниэль Навиа.

Для оценки углеродного следа One View, "умный" корпоративный агрегатор информации, использует данные о совокупных банковских счетах, связанных с расходами на электроэнергию, газ и бензин. На базе данных об энергопотреблении программа рассчитывает уровень выбросов CO2 с поправкой на коэффициент, соответствующий деятельности компании или клиента. После подсчета углеродного следа, One View оценивает ежемесячную динамику показателей и сопутствующие денежные затраты. Информация представлена в доступном сопоставимом виде - в частности, клиенты могут увидеть, какое количество деревьев необходимо, чтобы компенсировать выбросы 1 т углекислого газа.

В настоящее время решение BBVA One View используют около 120 тыс. компаний. Ожидается, что мониторинг уровня выбросов CO2 поможет повысить осведомленность клиентов банка об экологических последствиях их повседневной деятельности.

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