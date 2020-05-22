Банк BBVA внедрил автоматическую функцию расчета уровня выбросов CO2 для клиентов

ТАСС, 22 мая. BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) стал первым в мире банком, использующим аналитику данных для оценки уровня выбросов CO2, генерируемых в результате корпоративной деятельности клиентов. Новая автоматизированная функция была добавлена в цифровой финансовый агрегатор One View, сообщается на сайте BBVA.

"Клиенты все чаще обеспокоены вопросом защиты окружающей среды и хотят получать достоверную информацию об уровне вредных выбросов. Благодаря платформе One View компании, в особенности малый и средний бизнес, могут бесплатно получить точные данные о том, какой углеродный след оставляет их повседневная деятельность", - отметил директор по устойчивым решения BBVA Даниэль Навиа.

Для оценки углеродного следа One View, "умный" корпоративный агрегатор информации, использует данные о совокупных банковских счетах, связанных с расходами на электроэнергию, газ и бензин. На базе данных об энергопотреблении программа рассчитывает уровень выбросов CO2 с поправкой на коэффициент, соответствующий деятельности компании или клиента. После подсчета углеродного следа, One View оценивает ежемесячную динамику показателей и сопутствующие денежные затраты. Информация представлена в доступном сопоставимом виде - в частности, клиенты могут увидеть, какое количество деревьев необходимо, чтобы компенсировать выбросы 1 т углекислого газа.

В настоящее время решение BBVA One View используют около 120 тыс. компаний. Ожидается, что мониторинг уровня выбросов CO2 поможет повысить осведомленность клиентов банка об экологических последствиях их повседневной деятельности.