Банки одобрили кредиты системообразующим предприятиям на 33 млрд рублей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские банки, по данным на 22 мая, одобрили кредиты на 33 млрд рублей для 32 системообразующих предприятий. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

"По данным на 22 мая, зти средства смогли получить 32 системообразующих предприятия, на которых заняты 859 тыс. работников. Средняя ставка по кредитам составила 3,57%, средний размер кредита - около 1 млрд рублей", - уточняется в сообщении.

В Минэкономразвития сообщили, что льготные кредиты получили предприятия металлургии, машиностроения, транспортной и мебельной промышленности, производства социально значимых товаров.

В настоящее время в программе участвуют пять банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк и банк "Ак Барс".

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания у президента РФ по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы 19 мая заявил, что банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям по программе кредитования на пополнение оборотных средств. При этом он уточнил, что это уже фактически выданные кредиты, а на рассмотрении у банков находится еще 300 заявок. По его словам, средняя ставка кредита для предприятий составляет 3,8%, остальное субсидируется из федерального бюджета.