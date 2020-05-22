Количество жалоб граждан на деятельность банков и МФО выросло на 24,5% за неделю

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Количество жалоб граждан на деятельность финансовых организаций выросло на 24,5% за неделю с 14 по 20 мая, говорится в аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

"За период с 14 по 20 мая 2020 года количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, увеличилось на 24,5% по сравнению со средним недельным показателем за I квартал 2020 г. и составило 8,2 тыс.", - говорится в сообщении.

На пошлой неделе с 7 по 13 мая прирост обращений составлял 68,2% (до 8,1 тыс.) по сравнению с периодом с 30 апреля по 6 мая.

Самой актуальной проблемой для обратившихся граждан остается погашение кредитов, включая реструктуризацию и рефинансирование.