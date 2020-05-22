Минторг США внес в черный список свыше 30 юридических лиц из КНР

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Министерство торговли США в пятницу объявило о внесении в черный список 33 организаций из Китая.

Согласно пресс-релизу американского ведомства, "24 правительственные и коммерческие организации вносятся в черный список за причастность к деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США". По данным Вашингтона, эти юрлица базируются в Китае, Гонконге и на Каймановых островах.

Еще девять организаций вносятся в черный список за то, что они, по мнению властей США, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.