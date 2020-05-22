Банки выдали льготных кредитов на поддержку занятости на 50 млрд руб.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Банки, по данным на 22 мая, выдали бизнесу беспроцентных кредитов на поддержку занятости на сумму 50 млрд рублей. Таким образом, за неделю сумма выданных кредитов увеличилась на 18,3 млрд рублей, говорится в пятницу в пресс-релизе Минэкономразвития РФ.

По состоянию на 14 мая, было выдано беспроцентных кредитов на сумму 31,7 млрд рублей по 12,9 тыс. договорам.

"По данным мониторинга по 39 банкам, подписавшим соглашение с Минэкономразвития, на 22 мая выдано 50 млрд рублей по 18,2 тыс. договорам на беспроцентные кредиты на поддержку занятости", - сообщается на сайте министерства.

В настоящее время в Минэкономразвития поступило уже 64 заявки от банков на участие в программе льготного финансирования, сообщили в министерстве.

Программа субсидированных кредитов под 0% на шесть месяцев была запущена для малых и микропредприятий из пострадавших отраслей, позже была расширена на средние и крупные предприятия.