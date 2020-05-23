В туротрасли заявили, что возобновление путешествий будет зависеть от работы посольств

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Путешествия за пределы России для ее жителей возобновятся после открытия границ, международного сообщения и после того, как посольства снова начнут работать. По оценкам Ассоциации туроператоров России, посольства откроются примерно 15 июня, сообщил вице-президент ассоциации Дмитрий Горин.

"Если говорить о зарубежных путешествиях, здесь, конечно, все зависит от открытия воздушного международного сообщения, открытия границ и самое главное - начала работы посольств. Мы оцениваем, что посольства откроются примерно 15 июня", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".

Горин отметил, что планировать путешествия лучше на третий квартал этого года.

Вице-премьер напомнил, что внутренний туризм стартует с первого июня. Он также отметил, что многие туристы в текущей ситуации принимают решение не уезжать далеко от дома и зачастую выбирают апарт-отели. Среди возможных туристических направлений Горин выделил путешествия по гастрономической карте РФ. "Мы видим, например, что растет популярность аренды апарт-отелей, отдельно стоящих домов. Это в той ситуации, когда еще закрыты гостиницы, поэтому однозначно туристические маршруты этого лета будут в том числе и путешествия по гастрономической карте России, где можно совместить приятное с полезным", - пояснил он.

По словам Горина, такие отдаленные регионы, как Сахалин, Чукотка и Алтай ожидают туристов после снятия карантинных мероприятий. "Туроператоры готовят чартерные рейсы не только в южные регионы нашей страны. Например, очень популярен сейчас Калининград. Это тоже море, может быть, не всегда такое теплое, но прекрасная природа, и люди с удовольствием отдыхают", - добавил Горин.

Россия с 30 марта ограничила пересечение государственной границы в целях предупреждения проникновения коронавирусной инфекции. Это решение распространяется на движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу. При этом ограничения не затрагивают грузовое сообщение. Ряд консульских отделов посольств РФ за рубежом приостановили личный прием граждан из-за пандемии.