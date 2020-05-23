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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Путин поручил проработать спецтарифы "Транснефти" и РЖД на период действия сделки ОПЕК+

Также президент РФ поручил не применять санкции к компаниям за отклонение от уровней добычи на фоне сделки ОПЕК+

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать до 15 июня текущего года вопрос установления специальных тарифов "Транснефти" и РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов на срок действия сделки ОПЕК+. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном по итогам совещания по вопросам развития энергетики.

"[Проработать вопросы] установления специальных тарифов публичного акционерного общества "Транснефть" и открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на транспортировку нефти и нефтепродуктов на срок действия договоренности об ограничении добычи нефти между государствами, входящими в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК), и государствами, не входящими в эту организацию", - говорится в документе.

Кроме того, в период исполнения сделки ОПЕК+ поручено не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей, установленных в технологических схемах разработки месторождений. Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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