Путин поручил проработать спецтарифы "Транснефти" и РЖД на период действия сделки ОПЕК+

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать до 15 июня текущего года вопрос установления специальных тарифов "Транснефти" и РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов на срок действия сделки ОПЕК+. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном по итогам совещания по вопросам развития энергетики.

"[Проработать вопросы] установления специальных тарифов публичного акционерного общества "Транснефть" и открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на транспортировку нефти и нефтепродуктов на срок действия договоренности об ограничении добычи нефти между государствами, входящими в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК), и государствами, не входящими в эту организацию", - говорится в документе.

Кроме того, в период исполнения сделки ОПЕК+ поручено не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей, установленных в технологических схемах разработки месторождений. Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин.