Трассу Москва - Казань планируют построить на четыре года раньше срока

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Платная трасса Москва - Казань может быть построена на четыре года раньше срока, то есть уже в 2024 году. Об этих планах заявил вице-премьер Марат Хуснуллин во время прямого эфира в своем официальном Instagram-аккаунте.

"Посмотрел "Европа - Западный Китай", это новый проект, который был в нацплане, и за который я взялся в лично. Мы хотим проект, у которого срок реализации восемь лет, я сейчас ставлю задачу разработать план мероприятий, построить дорогу за четыре года", - сказал он.

При этом он заявил о намерениях ежедневно проводить заседание штаба, чтобы "раскачать эту стройку".