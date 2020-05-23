Выручка "Главкосмоса" в 2019 году составила почти 14 млрд рублей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Выручка компании "Главкосмос" (входит в Роскосмос) увеличилась в 2019 году до почти 14 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов.

"Выручка компании по итогам 2019 года увеличилась на 62,2% по отношению к аналогичному показателю в 2018 году и составила почти 14 млрд рублей", - приводятся слова Лоскутова в сообщении "Главкосмоса" по случаю 35-летия компании.

Гендиректор также уточнил, что по итогам 2019 года размер чистой прибыли также увеличился по сравнению с 2018 годом и составил 416,1 млн рублей. Финансовые показатели, подчеркнул Лоскутов, дают компании "повод для обоснованной гордости за результаты своего труда".

У "Главкосмоса" есть хороший задел для дальнейшего взаимодействия с партнерами из Европы, Азии, Северной и Южной Америки, стран Ближнего Востока и Африки, добавил гендиректор компании, выразив уверенность в том, что эти наработки "уже в ближайшем будущем воплотятся в действующие договоренности и контракты".

Лоскутов также пожелал всем сотрудникам новых интересных проектов, позитивных экономических достижений, дерзких и амбициозных задач, здоровья и сил для новых побед.

О "Главкосмосе"

Указ о создании Главкосмоса СССР был подписан 23 мая 1985 года приказом министра общего машиностроения Олегом Баклановым. Он был создан во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР о формировании специальной организации, в задачи которой входило бы руководство работами по созданию космической техники в интересах народного хозяйства и научной деятельности, с использованием международного сотрудничества.

Главной задачей современного "Главкосмоса" является продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами. За свою 35 лет компания успешно выполнила более 120 международных контрактов, в рамках которых осуществлен в том числе запуск более 140 космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки.