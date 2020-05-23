Путин поручил установить обратный акциз на СУГ в зависимости от вложений в нефтегазохимию

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству установить обратный акциз на сжиженные углеводородные газы (СУГ) и этан в зависимости от объема инвестиций в нефтегазохимические мощности. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития энергетики, состоявшегося 29 апреля 2020 года.

"[Правительству Российской Федерации обеспечить] установление вычета по акцизу ("обратного акциза") на этан и сжиженный углеводородный газ в размере, определяемом в зависимости от объема инвестиций в нефтегазохимические мощности", - сказано в документе.

Проработать вопрос поручено в срок до 15 июня.

Минфин РФ в середине апреля предложил зафиксировать ставку обратного акциза на СУГ в 4,5 тыс. рублей на тонну, на этан - в 9 тыс. рублей на тонну. Ввести вычет по акцизу предлагалось с 1 января 2022 года. Чтобы получить обратный акциз на СУГ, компании должны выполнить одно из условий: ввести новые производства по переработке СУГ с 1 января 2022 года проектной мощностью по сырью не менее 300 тыс. тонн в год или обновить существующие производства. При этом компании необходимо будет заключить до 2022 года соглашение с Минэнерго о модернизации мощностей, по которому нужно будет вложить с 2021 по 2027 годы не менее 65 млрд руб., а в 2020 году направить на переработку более 100 тыс. тонн СУГ.

При этом ранее из протокола совещания у вице-премьера Юрия Борисова от 6 февраля следовало, что с 1 января 2022 года этан может стать подакцизным товаром со ставкой сбора в размере 9 тыс. руб. на тонну. Акциз на СУГ был бы введен с 1 января 2023 года в размере 4500 руб. на тонну, затем он был бы повышен до 5500 руб. на тонну с 2024 года, 6500 рублей на тонну с 2025 года и 7500 руб. на тонну с 2026 года.