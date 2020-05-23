Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос почти на четверть в первом квартале

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в первом квартале 2020 года вырос почти на четверть к аналогичному периоду прошлого года, сообщил ТАСС в субботу глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"За первый квартал 2020 года объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы составил порядка 6 млрд долларов США. Объем показывает положительную динамику роста на мировом рынке по отношению к аналогичному периоду прошлого года - более 24%", - сказал Прохоров.

Он добавил, что в прошлом году объем экспорта столичной промышленности составил 27,8 млрд долларов, что почти на 32% больше, чем годом ранее. "Доля Москвы в общем объеме российского экспорта - более 43%, в том числе 20% приходится на несырьевой неэнергетический экспорт", - уточнил глава департамента.