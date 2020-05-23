Кабмин смягчил условия для банков, готовых выдавать льготные кредиты инвесторам в ДФО

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Правительство РФ смягчило требования к капиталу банков, которые готовы выдавать резидентам преференциальных режимов на Дальнем Востоке кредиты по льготной ставке, субсидируемой государством. Теперь минимальный размер капитала должен составлять 300 млн рублей вместо 1 млрд рублей, следует из постановления, опубликованного в субботу на сайте кабмина.

Государство субсидирует банкам часть ставки по кредитам для резидентов дальневосточных территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Банки для участия в программе должны соответствовать ряду требований, в том числе иметь капитал не менее 1 млрд рублей.

"Внести в правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным резидентам территорий опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток на реализацию инвестиционных проектов на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа <…> следующие изменения: в подпункте "б" пункта 11 слова "1 млрд рублей" заменить словами "300 млн рублей", - говорится в постановлении.

С 2020 года резиденты дальневосточных территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток могут получать льготные кредиты для своих проектов. Государство субсидирует часть ставки по таким кредитам. Объем субсидии для банка установлен в размере ключевой ставки Центрального банка России, действующей на дату заключения кредитного договора. "То есть, процентная ставка для предпринимателя будет меньше рыночной на размер ключевой ставки ЦБ", - поясняли в Минвостокразвития.

С 16 апреля министерство начало прием заявок от банков, которые готовы предоставлять такие кредиты. Среди критериев отбора - наличие лицензии от ЦБ РФ, срок деятельности не менее 5 лет; соблюдение установленных ЦБ обязательных нормативов.

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.