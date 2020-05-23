Forbes: суммарное состояние 25 богатейших людей мира выросло за два месяца на $255 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось примерно на $255 млрд долларов за последние два месяца, несмотря на пандемию коронавируса нового типа. Такие оценки опубликовал в субботу журнал Forbes .

Как отмечает издание, наиболее успешным в финансовом отношении отчетный период был для Марка Цукерберга. Его состояние выросло на $31 млрд, до $86,5 млрд. Главной причиной этого является значительное повышение курса акций возглавляемой им компании Facebook. Цукерберг поднялся на четвертое место в составленном Forbes списке богатейших людей мира. В апреле он занимал седьмую позицию.

Глава корпорации Amazon Джефф Безос заработал за последние два месяца $29,9 млрд благодаря росту стоимости акций. Его суммарное состояние увеличилось до $146,9 млрд. Он по-прежнему является самым богатым человеком мира.

Состояние Билла Гейтса, который является одним из основателей корпорации Microsoft, выросло на $11,9 млрд, до $106,5 млрд. Суммарная стоимость активов генерального директора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно увеличилась на $12,8 млрд, до $94,1 млрд, а главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета - на $6 млрд, до $69,2 млрд.

Кроме того, состояние одного из основателей корпорации Oracle Ларри Эллисона выросло на $10,4 млрд, до $66,4 млрд, бывшего руководителя Microsoft Стива Балмера - на $14 млрд, до $65,4 млрд, а одного из основателей компании Google Ларри Пейджа - на $14,2 млрд, до $63,6 млрд. Суммарная стоимость активов другого основателя Google Сергея Брина увеличилась на $13,7 млрд, до $61,3 млрд, а владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги - на $5,2 млрд, до $60,5 млрд.

Активы на $1,5 трлн

Как отмечает издание, все 25 миллиардеров, которые были включены в список, по итогам отчетного периода зафиксировали прибыль. Общая стоимость их активов достигла почти $1,5 трлн. Специалисты Forbes проводят свои оценки главным образом на основе информации об изменениях стоимости акций.

Сотрудники журнала констатировали, что доходы населения в условиях пандемии в целом сократились. К примеру, в США с середины марта за пособиями по безработице обратились 39 млн человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 5,1 млн человек, около 330 тыс. умерли.