Иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы, несмотря на угрозы США

ТАСС, 24 мая. Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился в субботу к водам Венесуэлы, несмотря на предупреждение со стороны Вашингтона о возможности применения мер в отношении Ирана за поставку топлива в южноамериканскую страну. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv Eikon сообщило агентство Reuters .

По его данным, в 16:51 по местному времени (23:51 по мск) танкер под названием Fortune ("Удача") был замечен к северу от соседнего государства Тринидад и Тобаго.

Как заявил 14 мая министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, США преследуют танкеры, перевозящие топливо в страну, что является нарушением международных норм и прав граждан республики. 17 мая заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в исламской республике, и предостерег Вашингтон от преследования иранских танкеров, направляющихся в Венесуэлу. Кроме того, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф направил генсеку ООН письмо, в котором подчеркнул, что "США должны уважать международное право, в частности свободу судоходства".

20 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации информировала, что власти Соединенных Штатов рассматривают возможность введения санкций и применения ряда других ограничительных мер в отношении Ирана в связи с поставкой топлива в Венесуэлу.