Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские регионы получат дотации в размере 100 млрд рублей, компенсирующие снижение доходов бюджетов. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства РФ.
"Средства, выделенные по поручению президента России, направят в 56 субъектов федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов", - говорится в сообщении.
Эта мера, отмечается в пояснении пресс-службы кабмина, поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.