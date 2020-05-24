Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов

"Средства, выделенные по поручению президента России, направят в 56 субъектов федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов", - говорится в сообщении.

Эта мера, отмечается в пояснении пресс-службы кабмина, поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.