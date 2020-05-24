Аграрии Ставрополья приобретут технику на 439 млн рублей через Росагролизинг в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Ставропольского края подали заявки в Росагролизинг на приобретение 148 комбайнов, тракторов и другой техники в 2020 году. Общая сумма заявок составляет 439 млн рублей, сообщили журналистам в воскресенье в краевом Минсельхозе.

"В 2020 году 29 сельскохозяйственных товаропроизводителей региона подали заявки в компанию Росагролизинг на поставку 148 ед. техники на сумму 439 млн рублей, в том числе 30 единиц тракторов, 14 единиц комбайнов, 20 единиц автотехники, 84 единиц прицепной, навесной техники и оборудования", - говорится в сообщении.

Росагролизинг предлагает аграриям приобретение техники на льготных условиях. Компания по заключенным договорам уже поставила фермерам Ставрополья 102 единицы техники. "Кроме того, в работе на разных стадиях поставок находится еще 46 единиц техники на сумму 137,4 млн рублей", - цитирует пресс-служба замминистра Сергея Ридного.

Ежегодно в период уборочной кампании аграрии Ставрополья привлекают комбайны из других регионов России. Ранее министр сельского хозяйства края Владимир Ситников сообщал журналистам, что обновление и пополнение парка сельхозмашин позволило вдвое снизить привлечение техники из других территорий.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного агропромышленного комплекса.