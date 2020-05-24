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СМИ: первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу

В ближайшее время в страну прибудут еще четыре танкера

ТЕГЕРАН, 24 мая. /ТАСС/. Первый иранский танкер, перевозящий топливо, достиг берегов Венесуэлы, несмотря на угрозы со стороны США. Об этом сообщает в воскресенье агентство IRNA.

Речь идет о судне "Fortune", которое вышло из иранского порта Шахид-Раджаи 72 дня назад. Отмечается, что в ближайшие дни в южноамериканскую страну должны прибыть еще четыре иранских танкера с топливом.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv Eikon сообщило, что первый из пяти иранских танкеров приблизился в субботу к территориальным водам Венесуэлы.

17 мая заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в исламской республике, и предостерег Вашингтон от преследования иранских танкеров, направляющихся в Венесуэлу. Кроме того, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором подчеркнул, что "США должны уважать международное право, в частности, свободу судоходства".

20 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации информировала, что власти Соединенных Штатов рассматривают возможность введения санкций и применения ряда других ограничительных мер в отношении Ирана в связи с поставкой топлива в Венесуэлу.

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