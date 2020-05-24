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Air France обязалась сокращать выбросы углекислого газа в обмен на господдержку

Компания взяла на себя обязательства по сокращению к 2024 году выбросов CO2 на внутренних рейсах на 50%

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Air France обязалась снизить выбросы углекислого газа на 50%, сократив воздушные перевозки, в обмен на гарантии государственной поддержки. Об этом сообщила в воскресенье министр экологического перехода Элизабет Борн, которая также курирует вопросы транспорта во французском правительстве.

"Air France было предложено ускорить процесс экологического перехода, что, в частности, предполагает сокращение рейсов на тех маршрутах, по которым осуществляются железнодорожные перевозки", - отметила она в эфире радиостанции France Inter. "В обмен на кредит, гарантированный государством, Air France взяла на себя решительные обязательства по сокращению к 2024 году выбросов CO2 на внутренних рейсах на 50%", - сказала министр.

Она отметила, что "экологический переход касается всех и требует от каждого усилий". "Каждый должен принять в нем участие, например выбирая экологичные виды транспорта", - добавила Борн.

В конце апреля министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что Air France на фоне резкого сокращения числа полетов из-за пандемии получит господдержку на €7 млрд. Он уточнил, что для сохранения рабочих мест и самой авиакомпании ей будет выделен заем в €3 млрд непосредственно из бюджета. Кроме этого, государство выступит в роли поручителя для получения кредитов в банках еще на €4 млрд, добавил Ле Мэр.

Теги
ФранцияЛе Мэр, Брюно
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