Число онлайн-оплат через Систему быстрых платежей на Wildberries выросло в 14 раз в апреле

"В Wildberries отметили всплеск числа оплат по QR-кодам в апреле 2020 г.: покупатели совершили в 14 раз больше платежей через СБП на сайте компании, чем в предыдущем месяце", - говорится в сообщении.

Высокую динамику оплат по СБП в компании связывают с возросшей долей безналичных онлайн-платежей в стране из-за режима самоизоляции, а также с увеличением числа банков-партнеров, присоединившихся к системе в марте и апреле.

Чаще всего в апреле-мае покупки на Wildberries с помощью QR-кодов оплачивали жители Московского региона, Санкт-Петербурга, Свердловской и Нижегородской областей, а также Краснодарского края. В топ-10 самых популярных товаров апреля-мая, оплаченных через СБП, вошли (в порядке убывания) книги, футболки, кроссовки, многоразовые защитные маски, нижнее белье, кремы, платья, брюки, джинсы, шампуни. За 1,5 месяца покупательницы Wildberries пользовались оплатами по QR-кодам в три раза чаще, чем мужчины.

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. Сейчас к СБП подключены более 50 банков.