Глазьев заявил, что страны ЕАЭС найдут компромиссные решения по единым рынкам нефти и газа

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Колебания цен на энергоносители ускорят переговоры по общим рынкам нефти и газа в Евразийском экономическом союзе, которые должны быть созданы к 1 января 2025 года. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1" министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.

"Если говорить об общих рынках нефти и газа, то существует концепция, которая официально принята, по ней ведется работа и она, несомненно, будет завершена в установленные сроки. Сегодня идут сильные колебания в ценах на энергоносители", - сказал он, добавив, что это ускорит достижение договоренностей. "Поскольку в ситуации нестабильных рынков чем быстрее государства между собой договорятся, тем быстрее они обеспечат стабильность на энергетическом рынке, что очень важно для всех отраслей промышленности", - отметил представитель ЕЭК.

Глазьев сообщил, что сейчас при разработке стратегических направлений до 2025 года предусматриваются меры по формированию "биржевых механизмов торговли нефтью, нефтепродуктами, металлом, зерном не только в национальных валютах, но и с евразийскими механизмами ценообразования". "Нам нужна стабильность, мы должны сами планировать условия ценообразования и не зависеть от резких колебаний мирового рынка", - подчеркнул Глазьев.

По его словам, необходимо в рамках ЕАЭС добиться такого регулирования, "чтобы ценообразование на энергоносители способствовало экономическому росту нашего союза в целом". При этом, уточнил Глазьев, "2024 год объявлен по этому вопросу в качестве рубежного (единые рынки нефти и газа планируется создать к 1 января 2025 года - прим. ТАСС)". "Я уверен, что мы за пределы этого года не выйдем. Может быть, нам удастся раньше добиться консенсуса по этим непростым вопросам", - предположил министр Евразийской экономической комиссии.