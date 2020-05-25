Банкиры попросили Мишустина отказаться от регулирования эквайринга в условиях кризиса

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Ассоциация банков России (АБР) от лица участников платежного рынка попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина отказаться от административного регулирование размера эквайринговых комиссий в качестве антикризисной меры в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме ассоциации, направленном председателю правительства , которое имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее Банк России ограничил до 30 сентября 2020 года размер комиссии, которую банки берут за прием платежных карт, на уровне 1% для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств и товаров повседневного спроса. Позже регулятор установил аналогичный максимум для комиссий при оплате медицинских услуг с 1 июня до 30 сентября.

"Принимая во внимание сложность нынешней ситуации и необходимость мобилизации всех ресурсов для скорейшего преодоления экономических последствий пандемии, Ассоциация банков России от лица представителей платежной индустрии просит не применять меры административного регулирования к эквайринговым и межбанковским комиссиям в качестве антикризисных мер или мер по стимулированию развития экономики", - говорится в письме.

По мнению банкиров, административное снижение комиссий создает дополнительные риски для финансового сектора РФ, что может негативно сказаться на темпах восстановления российской экономики. При этом текущая бизнес-модель рынка платежных услуг в условиях высокой конкуренции в последние годы уже позволила снизить величину эквайринговых комиссий.

В качестве альтернативы по снижению издержек для бизнеса за прием безналичных платежей в ассоциации предлагают более активно внедрять разработанную Банком России Систему быстрых платежей (СБП), которая позволяет принимать оплату за товары и услуги при помощи QR-кода. При таком способе оплаты комиссия для торговых точек будет существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%.

Последствия для банков и бизнеса

В АБР отмечают, что в результате уже примененных ограничений, установленных до 30 сентября, российские банки недополучат как минимум 12 млрд рублей прибыли. А дальнейшее усиление регулирования может привести к необходимости субсидирования сферы торгового эквайринга, что потребует привлечения средств из других направлений бизнеса, которые могли быть направлены банками на поддержку заемщиков, развитие кредитования и реализацию поручений президента в области финансового рынка.

В письме также говорится, что уже сейчас наблюдаются признаки ухудшения финансовых показателей банков, которые в случае дальнейшего осложнения ситуации будут нуждаться в поддержке не меньше, чем другие отрасли, пострадавшие из-за пандемии коронавируса. Так, по мнению экспертов, сокращение процентного и комиссионного дохода банков в текущем году составит более 15%. В результате кредитные организации могут начать сокращать сеть офисов и увольнять сотрудников, особенно в отдаленных и малонаселенных районах.

В свою очередь бизнес в результате снижения комиссий может сократить издержки за эквайринг и увеличить объем свободных средств. Однако в дальнейшем расходы на обеспечение безналичных платежей могут, наоборот, возрасти. Так, при установленном максимальном размере комиссии в 1% банкам будет нерентабельно обслуживать торговые точки с оборотом менее 24 млн рублей в год, и более 70% предприятий в сфере розничной торговых и услуг будут вынуждены покупать и обслуживать платежные терминалы за свой счет. При этом сильнее всего в этой ситуации пострадает малый и средний бизнес, расходы которого на прием безналичных платежей вырастут минимум на 3-5%, считают банкиры.

Пострадать в этой ситуации могут и граждане, потому что банки-эмитенты будут вынуждены начать взимать плату с клиентов за выпуск и обслуживание платежных крат, доступ к кол-центру, а также сократить или даже отменить программы лояльности, поскольку данные направления финансируются за счет той межбанковской комиссии, которая и подпадает под снижение в результате административного регулирования.

По мнению членов ассоциации, в результате выиграют только крупные торговые сети, которые и так имеют условия обслуживания ниже среднерыночных. Это фактически даст им дополнительные конкурентные преимущества, что позволит выдавить с рынка представителей МСП. Подобная ситуация может произойти в банковском секторе, где малые банки также будут вынуждены уйти с платежного рынка, не выдержав конкуренции с крупными кредитными организациями.