Кудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что производство нефти в России не упадет из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, однако доход от ее экспорта в другие страны сократится по сравнению с показателями последних 20 лет. Такое мнение он высказал в своей статье для газеты "Коммерсантъ" , опубликованной в понедельник.

"Производство нефти в России не упадет, но такой ренты, которая была последние 20 лет, у нас уже не будет. Для всей экономической политики, в том числе для бюджетной политики, это важнейший вызов, если ненефтегазовый сектор не станет развиваться активнее. "Ренту" теперь будут давать новые технологические и инновационные решения, цифра, инновации, но только если мы будем опережать других. Наступил тот самый критический момент для разворота от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий", - отметил Кудрин.

Он также добавил, что цифровым технологиям вирус страшен в меньшей мере, в связи с чем именно они обеспечивают совершенно революционные решения. "Это изменение облика целых отраслей. И наше регулирование и госуправление тут опаздывают и не соответствуют этим вызовам. Об этом мы говорим давно. Запрос на новое качество госрегулирования сейчас крайне велик. После прихода нового правительства в январе было очевидно осознание этой проблемы, наметился вектор на перемены именно в этом направлении (например, цифровизация госуправления, акцент на работу по приоритетам)", - заключил Кудрин.

Ранее Минэкономразвития представило обновленный прогноз социально-экономического развития России на 2020-2023 годы. Глава ведомства Максим Решетников отметил, что заложенная в макропрогноз цена нефти не несет угрозы для стабильности экономики РФ. При этом он проявил осторожность с прогнозом ситуации на рынке нефти в результате сделки ОПЕК+. По его словам, сложно сказать, насколько устойчиво восстановление рынка нефти в результате сделки, на рынке до конца года остаются большие запасы нефти.