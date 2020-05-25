Кудрин: снижение госрегулирования малого бизнеса является первостепенной задачей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что снижение государственного регулирования субъектов малого предпринимательства (СМП) и предоставление им большей свободы являются первостепенными задачами для восстановления этого сектора экономики после пандемии коронавируса, вынудившей многих частных предпринимателей приостановить или даже закрыть свое производство. Такое мнение он высказал в своей статье для газеты " Коммерсантъ ", опубликованной в понедельник.

"Сегодня мы видим, что, по опросам, только 13% малых и средних предприятий считают, что точно переживут кризис (данные мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова от 19 мая). Вообще за последние годы разговоры про поддержку частной инициативы превратились в ритуал, реального разворота к поддержке частной инициативы, который неоднократно заявлялся, не происходит. А это сейчас нужно делать без промедления, и не только в рамках антикризисной политики: на горизонте ближайших трех-четырех лет мы должны показать реальные результаты по этому направлению. Прежде всего существенно снижать регулирование. Нужно больше свободы", - отметил Кудрин.

Как следует из материалов опроса уполномоченного, в котором участвовало свыше руководителей и владельцев более чем 2 тыс. компаний из всех регионов страны, по состоянию на 19 мая, уже частично возобновили деятельность 32% компаний, а о том, что деятельность компании по-прежнему временно остановлена сообщили 35,7% респондентов. Больше половины респондентов (55,6%) отметили, что спрос на их продукцию или услуги сократился по сравнению с периодом январь - май 2019 года на 50% и более.

Также большая часть (52,46%) опрошенных сообщила, что основная трудность, с которой столкнулся их бизнес - невозможность платить заработную плату сотрудникам и налоги на оплату труда. Вторая ключевая трудность - сложности с оплатой аренды (42,8%), третья - систематические неплатежи со стороны контрагентов (39,1%).

Свыше трети (35,25%) опрошенных считают, что принятых правительством мер недостаточно, и компания может восстановиться по основным показателям до уровня 2019 года только при условии изменений в экономической политике государства. Наиболее негативные прогнозы у обрабатывающих производств - 46% не ожидают восстановления в среднесрочном периоде без изменения экономической политики государства. К наиболее востребованным мерам поддержки, по мнению предпринимателей, относятся освобождение от уплаты налогов (кроме НДС) за второй квартал 2020 года, а также отсрочка по всем видам налогов, за исключением НДС, на 6 месяцев.