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Центробанк КНР ослабил курс национальной валюты до минимальной отметки с февраля 2008 года

Эксперт считает, что в будущем китайская валюта "продолжит сохранять гибкую амплитуду колебаний"

ПЕКИН, 25 мая. /ТАСС/. Народный банк Китая (НБК, Центробанк) в понедельник ослабил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) до минимальной отметки с 28 февраля 2008 года. Как сообщил финансовый регулятор страны, за последние сутки произошло понижение на 270 базисных пунктов, до 7,1209.

"Юань продолжает колебаться на приемлемом уровне, сохраняя стабильность в соответствии с проводимой КНР монетарной политикой", - отметил ведущий экономист китайского представительства международного инвестиционного банка UBS Ван Тао.

По мнению эксперта, в будущем китайская валюта "продолжит сохранять гибкую амплитуду колебаний".

Амплитуда колебаний к официальному паритету, устанавливаемому китайским ЦБ, за сутки не должна превышать 2%. В 2017 году юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году - опустился на 5,1%, за 2019 год, после серии колебаний, понизился на 1,86%.

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