Грузопоток через транспортный коридор "Приморье-2" вырос на 60% с начала года

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Объем транзитных грузоперевозок из Китая через международный транспортный коридор (МТК) "Приморье-2" в порт Зарубино с начала 2020 года вырос на 64,8%. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Дальневосточной железной дороги (филиал ОАО "Российские железные дороги").

"За четыре месяца 2020 года объем транзитных перевозок по международному транспортному коридору "Приморье-2" из Китая составил 6,1 тыс. тонн (+ 64,8% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года). Основная номенклатура груза - продовольствие и медь. Транзитные перевозки грузов в Китай (основная номенклатура - железная руда) составили 9,8 тыс. тонн. С начала мая из Китая в морские порты уже пришло более 1,5 тыс. тонн груза. В обратном направлении проследовало более 2,2 тыс. тонн", - говорится в сообщении пресс-службы.

Транспортный коридор "Приморье-2" предназначен для перевозки грузов между Китаем и Россией, а также между Кореей и Японией. Его основной маршрут - Чанчунь (Китай), Цзилинь (Китай), Хуньчунь (Китай), Краскино (Россия) и Порт Зарубино (Россия).

Транзитные перевозки контейнеров по международному транспортному коридору на регулярной основе начались в августе 2018 года. МТК связывает китайскую провинцию Цзилинь с приморским портом Зарубино через пограничный переход Махалино (РФ) - Хуньчунь (КНР). После перевалки в порту Зарубино контейнеры морским путем отправляются в Южную Корею и другие страны АТР.

Планируется, что потенциальный объем грузовой базы МТК "Приморье-2" к 2030 году составит 23 млн тонн зерновых (пшеница, соя, рис) и 15 млн тонн контейнерных грузов.