Пассажирский поезд между Самарой и Владивостоком начнет ездить с 26 июня

ЧИТА, 25 мая. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания 26 июня запустит новый пассажирский поезд № 12/11 рейсом Самара - Владивосток - Самара, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги, по которой пройдет часть маршрута.

"Первый состав отправится из Самары 26 июня в 22:07 (21:07 мск) и прибудет во Владивосток 3 июля в 07:32 мск. Периодичность курсирования - один раз в четыре дня", - говорится в сообщении.

Маршрут протяженностью 8,3 тыс. км пройдет через Уфу, Челябинск, Курган, Омск, Барабинск, Новосибирск, Тайгу, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Сковородино, Белогорск, Хабаровск и Уссурийск.

В составе поезда будут вагоны двух типов - купе и плацкарт. Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено специальное купе.