Титов в докладе Путину просит разграничить в УК РФ уклонение от налогов и их неуплату

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает четко разграничить в законодательстве преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, и правонарушения о неуплате налогов . Об этом говорится в приложении к докладу омбудсмена президенту РФ Владимиру Путину, копия материалов имеется в распоряжении ТАСС.

"Изменить статьи Уголовного кодекса Российской Федерации о налоговых преступлениях с целью максимально четкого разграничения преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, и налоговых правонарушений, выразившихся в неуплате налогов. Исключить толкование налоговых преступлений в качестве длящихся", - предлагает бизнес-омбудсмен.

По его данным, в 2019 году почти в два раза увеличилась доля обратившихся к нему предпринимателей, привлекавшихся к уголовной ответственности за налоговые преступления - 6,9% против 3,7% в 2018 году от общего числа обращений в адрес уполномоченного.

Титов обратил внимание, что постановление Пленума Верховного суда РФ от 26 ноября 2019 года № 48 "О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления" дает разъяснения о необходимости "обратить внимание судов на то, что уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, возможны только с прямым умыслом".

"Однако продолжает оставаться актуальной проблема констатации умысла на уклонение от уплаты налогов при возбуждении уголовных дел. В результате к ответственности могут привлекаться лица, полагавшие свои действия соответствующими действующему налоговому законодательству и не имевшие умысла на уклонение от уплаты налогов", - замечает Титов.

Ходатайства о залоге

Российские судя за прошлый год удовлетворили более 85% ходатайств об избрании залога в качестве меры пресечения, эта практика может быть расширена.

"Согласно статистике Верховного суда РФ, всего в 2019 году окончено производством 106 046 ходатайств об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу, из них удовлетворено 89,2%. Об избрании в качестве меры пресечения залога рассмотрено только 90 ходатайств, из них удовлетворено 85,5%. При этом, по результатам опроса, более половины опрошенных экспертов полагают, что наша система готова к более широкому применению залога вместо домашнего ареста и содержания под стражей", - говорится в материалах.

По данным Титова, 88% опрошенных полагают, что избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении большей части находящихся в СИЗО (в части лиц, не совершивших тяжких преступлений против личности и не пытавшихся скрыться) чрезмерно.

Бизнес-омбудсмен также отметил, что, хотя в постановлении пленума ВС РФ "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога" разъяснена возможность избрания залога не только по ходатайству следователя, но и по просьбе подозреваемого или обвиняемого, их защиты, "процедура внесения таких ходатайств вне процедуры рассмотрения ходатайства следователя или дознавателя, четко не регламентирована". Методика определения вида и размера залога отсутствует, обращает внимание Титов.