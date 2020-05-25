Опрос: свыше 23% жителей регионов отметили снижение уровня коррупции в 2020 году

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Свыше 23% жителей 36 регионов России отметили снижение уровня коррупции с начала 2020 года. Об этом говорится в материалах опроса службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны (ФСО) России, который вошел в приложение к докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину.

"23,3% респондентов считают, что уровень коррупции в стране снизился", - следует из опроса, который был проведен в феврале текущего года среди 468 респондентов. О том, что уровень коррупции остался на прежнем уровне, сообщили 37,6% опрошенных. Существенный рост почувствовали 13,7% россиян, незначительный - 10,5% граждан, следует из данных опроса.

В приложении к докладу говорится, что в 2019 году о снижении уровня коррупции по итогам аналогичного опроса говорили 17,2% респондентов, в 2018 году - 26,9%, в 2017 году - 20,6%.

Доля опрошенных, считающих деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции неэффективной или скорее неэффективной, растет: в 2017 году - 61,1 %, в 2018 году - 68,5%, в 2019 году - 69,4 %, в 2020 году - 74,1 %, говорится в материалах.

Ранее сообщалось, что Титов представит Путину ежегодный доклад о проблемах российской экономики, дата представления документа пока не уточняется.