Опрос: более 60% предпринимателей готовы вести бизнес в РФ после уголовного преследования

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Две трети предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию, готовы продолжить вести бизнес в России. Об этом говорится в материалах опроса службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны (ФСО) России, который вошел в приложение к докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину.

Опрос был проведен в феврале текущего года среди 189 предпринимателей в России, подвергавшихся уголовному преследованию.

На вопрос "Готовы ли вы продолжить заниматься предпринимательской деятельностью в Российской Федерации после уголовного преследования" 63,5% респондентов ответили утвердительно, 13,8% заявили о неготовности возобновить бизнес в стране, еще 22,7% затруднились с ответом.

При этом по итогам аналогичного опроса в 2019 году доля желающих продолжить бизнес после преследования составляла 46,9%, уточняется в данных опроса.

"По мнению предпринимателей, наиболее травмирующими для бизнеса стали арест банковских счетов и контакты правоохранительных органов с контрагентами (по 16,9%), изъятие документов (16,4%) и заключение под стражу (14,3%). Кроме того, 84,2% опрошенных предпринимателей ответили, что в результате уголовного преследования их бизнес был полностью или частично разрушен. Большинство (65,6%) указали, что в результате уголовного преследования их сотрудники потеряли работу", - отмечается в материалах опроса.

Ранее сообщалось, что Титов представит Путину ежегодный доклад о проблемах российской экономики, дата представления документа пока не уточняется.