Титов в докладе Путину сообщил о 123 обращениях бизнесменов, желающих вернуться в Россию

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов получил 123 обращения бизнесменов, в отношении которых в РФ возбуждены уголовные дела, но которые желают вернуться на родину. Об этом говорится в приложении к докладу бизнес-омбудсмена президенту РФ Владимиру Путину; копия материалов имеется в распоряжении ТАСС.

"В адрес уполномоченного <…> обратились предприниматели, ранее осуществлявшие предпринимательскую деятельность на территории РФ, но вынужденно находящиеся за пределами РФ в силу обстоятельств, связанных с осуществляемым правоохранительными органами РФ в отношении них уголовным преследованием, большинству заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За период с 2018 года по настоящее время поступило 123 обращения", - отмечается в материалах, в блоке "Возвращение предпринимателей в Россию".

По данным Титова, их них сейчас в работе 21 заявитель, завершена работа по 102 обращениям, из них по 80 обращениям не усмотрены основания для дальнейшей работы по результатам мер реагирования.

В приложении к докладу отмечается, что на территорию РФ уже вернулись 11 предпринимателей, в том числе в 2018 году - Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, в 2019 году - Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 году - Алексей Латыпов, Михаил Ершов.

Ранее Титов составил список бывших российских бизнесменов (так называемый "список Титова", или "лондонский список"), которые проживают за границей, при этом в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное преследование

Почти треть обращений к уполномоченному по защите прав предпринимателей связаны с необоснованным уголовным преследованием бизнесменов, говорится в приложении к докладу омбудсмена.

"Результаты анализа материалов обращений, поступающих в адрес уполномоченных по защите прав предпринимателей, а также проведенного Федеральной службой охраны опроса мнения экспертов о защите прав предпринимателей свидетельствуют о том, что, несмотря на принимаемые меры, в том числе изменения, внесенные в уголовно-процессуальное законодательство, и разъяснения Верховного суда РФ, бизнес не защищен от необоснованного уголовного преследования", - отмечается в материалах доклада,

По данным Титова, в 2019 году 32% обращений в адрес бизнес-омбудсмена составили обращения, связанные с уголовным преследованием. Из них четвертая часть (25,45%) приходится на Москву, 6,9% - на Московскую область, 6,45% - на Краснодарский край.

"Основным составом преступления, по которому предприниматели привлекаются к уголовной ответственности, остается мошенничество (55,5% от всех обращений в 2019 году против 60,7% в 2018 году - данные доклада), в том числе в результате перевода гражданско-правовых споров в уголовно-процессуальную плоскость. Причиной возбуждения большинства уголовных дел респонденты называют конфликт с другим предпринимателем (37,6% опрошенных) и личный интерес сотрудников правоохранительных органов и иных органов исполнительной власти (41,3%)", - говорится в материалах доклада.

Предложения Титова

Бизнес-омбудсмен отмечает, что нередки случаи разрешения корпоративных конфликтов посредством уголовного преследования. Одной из основных проблем, по его мнению, является расширительное толкование концепции автономности юридического лица, что "позволяет новому собственнику предприятия привлечь к уголовной ответственности прежнего собственника или руководителя компании за действия, совершенные ими в пределах своей дискреции в период осуществления ими своих полномочий".

В этой связи Титов предлагает "усилить надзор органов прокуратуры в целях недопущения возбуждения уголовных дел по обстоятельствам гражданско-правовых споров". Также он просит предложить Верховному суду РФ "дать разъяснения относительно ограничений в переоценке экономической целесообразности управленческих решений, принятых прежними собственниками и руководителями, по инициативе новых собственников, которые приобрели предприятие в том финансовом состоянии, в котором оно находилось на момент перехода права собственности".

Еще одной проблемой уполномоченный называет "неопределенность параметров отнесения действий к деятельности, направленной на систематическое получение прибыли", а также отмечает, что "в ряде случаев неоднозначность необходимости приобретения лицензии (разрешения), приводят к необоснованному возбуждению уголовных дел по признакам ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство")". Он предлагает президенту РФ декриминализировать ч. 1 ст. 171 УК РФ в части привлечения к уголовной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, предусмотрев внесение изменений в ст. 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающих ответственность за действия, причинившие крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряженные с извлечением дохода в крупном размере.

Другая проблема, на которую обращает внимание Титов в свое докладе, - отсутствие в общем доступе объективной и полной информации об имеющихся в обороте товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях места происхождения, "что приводит к необоснованному возбуждению уголовных дел по признакам ст. 180 УК РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров". В этой связи Титов предлагает внести изменения в ст. 180 УК РФ, а также обеспечить формирование и доступность подобной информации.

Список омбудсмена

Титов составил так называемый российский список, в который вошли почти 40 бизнесменов, уголовное преследование в отношении которых может быть, по его мнению, необоснованным. Список содержится в приложении к докладу бизнес-омбудсмена президенту РФ Владимиру Путину.

"Российский список" - условное название перечня наиболее резонансных уголовных дел в отношении бизнесменов в России. По каждому из этих дел специалисты Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции" формировали экспертные заключения, и каждое из этих уголовных преследований с точки зрения уполномоченного является необоснованным", - поясняется в приложении к докладу, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

В список вошли, в частности, основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, а также его партнеры и сотрудники Филипп Дельпаль, Иван Зюзин, Ваган Абгарян; бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев; бывший генеральный директор АО "СТП-Липецкое станкостроительное предприятие" Кирилл Петров и бенефициарный владелец предприятия Владимир Петров. Всего в перечне 38 физических лиц и одна компания - ООО "Хохтив Девелопмент Руссланд".

Онлайн-допросы

Титов предложил проводить дистанционные допросы подозреваемых в уголовных преступлениях, находящихся за рубежом.

"Одной из важнейших проблем является невозможность полноценно осуществлять защиту своих прав в качестве участника уголовного судопроизводства лицами, находящимися за рубежом. С целью усовершенствования механизма установления истины по делу дополнить ч. 1 ст. 187 УПК РФ ("Место и время допроса") положением о возможности проведения допроса лица, в том числе находящегося за пределами РФ, путем использования одобренных правоохранительными органами систем видео-конференц-связи при заблаговременном предоставлении допрашиваемым лицом в адрес следствия удостоверенных консульством РФ данных о личности и месте его нахождения за рубежом, а при необходимости производить удостоверение личности с использованием портала Госуслуги, путем получения электронного QR-кода", - отмечается в материалах.

Титов также просит не допустить немотивированных отказов следствия в проведении дистанционных допросов, "предусмотреть в ст. 187 УК РФ обязанность следователя удовлетворять ходатайства свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, находящегося в розыске, а также его защитника либо законного представителя о его дистанционном допросе (в том числе посредством использования систем видео-конференц-связи), если им заблаговременно предоставлены в адрес следствия удостоверенные консульством РФ сведения о личности и подтверждение места нахождения за рубежом".