Хайнань начал подготовку к эксплуатации первого туннеля под главной рекой острова

ХАЙКОУ /Китай/, 25 мая. /ТАСС/. Административный центр южнокитайской провинции Хайнань город Хайкоу приступил к заключительной стадии строительства первого в истории туннеля под главной водной артерией острова рекой Наньдуцзян и готовится к его запуску в эксплуатацию в ближайшее время. Как сообщила газета "Хайнань жибао", строительство подземного сооружения "Дунъюэцзян" длиной более 2,7 км уже завершено на 85%.

"Ко второй половине текущего года мы собираемся закончить работы и открыть туннель для автотранспорта. Все усилия сейчас направлены на то, чтобы вовремя сдать объект в эксплуатацию", - рассказал журналистам управляющий Янь Сяокунь.

По его словам, строительство осуществляется круглосуточно в три смены, на текущий момент специалисты занимаются облицовкой стен туннеля. В связи с большим объемом работ власти дополнительно мобилизовали рабочую силу и задействовали спецтехнику, в том числе из других регионов страны.

"Туннель соединит восточный берег реки с западным и позволит существенно разгрузить находящийся поблизости автомобильный мост Цюнчжоу (самый протяженный и большой в провинции - прим. ТАСС)", - добавил Янь Сяокунь.

Наньдуцзян берет исток в центральной части острова на территории Байша-Лиского автономного уезда и в длину превышает 330 км, площадь ее бассейна составляет 7 тыс. кв. км. Эта река снабжает водными ресурсами примерно 30% населения Хайнаня. Не так давно власти КНР утвердили специальный законодательный акт о защите окружающей среды, в соответствии с которым за хозяйственную деятельность, приводящую к загрязнению Наньдуцзян, полагается штраф до 100 тыс. юаней (14 тыс. долларов), а предприятие, нарушившее нормы экологии, должно быть закрыто.