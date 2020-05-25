Университет в Крыму намерен получить первый промышленный урожай яблок к 2022 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) намерены к 2022 году получить первый в истории вуза промышленный урожай яблок. На площади 10 гектаров заложен яблоневый сад, где будут выращивать яблоки по интенсивной технологии с плотной посадкой и небольшой корневой системой, сообщила в понедельник пресс-служба КФУ.

"Площадь яблоневого сада Крымского федерального университета составляет 10 гектаров, на которых высажено более 20 тысяч деревьев. Единичные плоды сад даст уже в следующем году, а первый урожай, который по расчетам составит 30% от заданного, вуз планирует собрать через два года. Суперинтенсивные сады способны давать 60-80 тонн урожая с одного гектара", - говорится в сообщении.

Сад высажен в селе Маленьком Симферопольского района на полях структурного подразделения КФУ - ордена трудового Красного знамени агропромышленного колледжа. Этот проект позволит Крымскому федеральному университету не только готовить квалифицированных специалистов, но и войти в число сельхозтоваропроизводителей.

В ближайшие годы в вузе будут заниматься селекцией районированных засухоустойчивых сортов, используя биотехнологии размножения посадочного материала.

"Мы ушли от системы, когда в вузах создаются коллекционные сады, в которых ученые испытывают новые сорта, гибриды, технологии селекции. Мы создаем рабочий промышленный сад, чтобы студенты, практикуясь здесь, выходили специалистами, готовыми работать на современном сельхозпредприятии", - приводятся в сообщении слова проректора по внешним связям КФУ Михаила Сергеева.

В республике Крым около 9,9 тыс. плодоносящих садов. Ежегодно там собирают около 90 тыс. тонн яблок. В регионе выращивают сорта яблок Голден Делишес, Гала, Гренни Смит, Ренет Симиренко, Брэбвэл, Фуджина, Джонаголд, Флорина, Голдкрым. В апреле 2020 года пресс-служба министерства сельского хозяйства республики сообщала, что весенние заморозки повредили в регионе около 40% садов, наиболее сильно пострадали персики, абрикосы, черешня и слива в 10 из 14 районов.