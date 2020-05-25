Шувалов заявил, что ВЭБ.РФ в 2020 году получит плановый убыток

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. ВЭБ.РФ по итогам 2020 года вновь получит убыток, однако достаточность капитала госкорпорации сохранится на уровне выше 10%. Об этом в интервью РБК сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов.

В 2019 году убыток ВЭБ.РФ сократился в три раза, до 52,8 млрд рублей. В 2018 году убыток составлял 175,8 млрд рублей.

"У нас был заложен определенный убыток безотносительно к кризису. Но сейчас даже хорошие заемщики стали обращаться по поводу кредитных каникул. Необходимо понимать, как заемщики будут себя вести, будут ли они в состоянии платить. Если на несколько месяцев все приостановится, тогда убыток будет немного больше. Но это не повлияет на достаточность капитала, мы всегда будем держать ее в зоне выше 10%", - сказал он.

При этом Шувалов не исключил роста проблемной задолженности и возможность использования нового механизма докапитализации институтов развития - подписной капитал.

"В момент, когда вы находитесь уже на определенном уровне капитала, надо с регулятором (для ВЭБа это Министерство финансов) начинать переговоры: еще две-три сделки, и мы приходим за капиталом. Это, во-первых, позволяет Минфину дать нам капитал немедленно путем перераспределения денежных ресурсов и свободных остатков. Во-вторых, это позволяет нам оперативно отреагировать путем выдачи кредитов, образовывая синдикаты для промышленных, логистических инфраструктурных или других проектов", - пояснил глава ВЭБ.РФ

По словам Шувалова, сейчас на рассмотрении ВЭБ.РФ находится более 30 новых проектов с объемом инвестиций до 1,7 трлн рублей. Область проектов - промышленный экспорт, газохимия, аэропорты.