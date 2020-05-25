Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,53 руб.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,15%, до отметки в 71,53 рубля, курс евро опустился на 0,2%, до 77,9 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:05 мск курс доллара находился на отметке 71,49 руб. (-0,2%), а курс евро - на 77,78 руб. (-0,4%).

При этом к 10:15 мск доллар уже торговался в "зеленой" зоне и рос на 0,2% - до 71,75 руб. Курс евро замедлил снижение до -0,1%, в моменте достигая уровня 78 руб.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE растет до $35,3 за баррель (+0,5%), а нефть сорта WTI - до $33,66 за баррель (+1,2%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,3% и достиг отметки 2718,72 пункта, индекс РТС вырос на 0,6%, до 1195,96 пункта.

По данным на 10:20 мск, индекс Мосбиржи рос до 2730,57 пункта (+0,8%), достигая в моменте отметки в 2735,22 пункта. Индекс РТС прибавлял 1% - до 1200,48 пункта.