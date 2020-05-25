ЦБ РФ в рамках мер по снижению волатильности продал валюту на 11,1 млрд руб.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 22 мая на сумму 11,1 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 18-21 мая, составлял 11,3 млрд руб. ежедневно.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 660 млрд руб.

Такие операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.