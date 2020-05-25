Мун Чжэ Ин сравнил экономический кризис из-за пандемии с военным временем

ТАСС, 25 мая. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал к проведению более жесткой финансово-бюджетной политики, сравнив текущий экономический кризис с условиями военного времени. Об этом в понедельник сообщает агентство Yonhap.

"Конца [кризиса] мировой экономики пока не видно. Экономика Республики Корея не является исключением. Нынешняя ситуация буквально означает военное положение в экономической сфере", - заявил президент, призвав мобилизовать все ресурсы для проведения более экспансионистской финансово-бюджетной политики.

Мун Чжэ Ин также высказался за необходимость скорейшего выделения дополнительного, третьего по счету, бюджета для восстановления от экономических последствий пандемии и обратился к Национальному собранию (парламенту) с призывом обеспечить принятие проекта бюджета к середине июня.

Первый бюджет в размере 11,7 трлн вон ($9,5 млрд) на борьбу с распространением коронавируса был одобрен в марте. В конце апреля южнокорейский парламент утвердил выделение второго бюджета в 12,2 трлн вон ($10 млрд), направленного на поддержку домохозяйств в условиях пандемии.

Международный валютный фонд (МВФ) ранее выступил с прогнозом, согласно которому рост ВВП Республики Корея может сократиться на 1,2% в 2020 году из-за пандемии. Ожидается, что распространение инфекции может стать причиной глобальной рецессии, в связи с чем спад мировой экономики, как считают в МВФ, составит 3%.