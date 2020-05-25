Законодатели Якутии предлагают создать ТОР для развития традиционных отраслей Севера

ЯКУТСК, 25 мая. /ТАСС/. Парламент Якутии подготовил проект создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Полярная звезда" в арктической части республики для развития традиционных отраслей Севера, в том числе оленеводства. Об этом ТАСС сообщила в понедельник председатель комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики регионального парламента Елена Голомарева.

"В качестве пилотного проекта мы предлагаем создать в границах Аллаиховского, Абыйского и Момского улусов Якутии территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Основное назначение предлагаемого ТОСЭР "Полярная звезда" будет выражаться в создании условий и инфраструктуры, необходимых для развития традиционного природопользования, хозяйственной деятельности, промыслов, сбору и переработке лекарственного сырья. Проект внесен на рассмотрение главы Якутии Айсена Николаева", - рассказала Голомарева.

По мнению парламентария, создание ТОР позволит не допустить резкого падения уровня жизни населения и сокращения его численности в арктической зоне. "Это обеспечит стабильное существование, а в дальнейшем и рост уровня жизни коренного населения Арктической зоны", - считает народный депутат.

При этом, как отметила Голомарева, такой формы управления, как ТОР, нацеленной на развитие традиционных отраслей и поднятию уровня жизни коренного населения, пока на территории РФ нет. "По проекту, ТОСЭР нужно создавать на уровне трех отдаленных районов, которые войдут в состав управляющей компании. Это совершенно иной подход, когда они сами будут управлять развитием своих территорий, решать, в какие отрасли целесообразно вкладывать деньги и какие отрасли будут пользоваться преференциями", - отметила собеседница агентства.

Восстановить традиционные отрасли

Одна из задач ТОР - восстановить оленеводство - основную отрасль Севера. "Надо вернуть в тундру ее хозяев - оленей, без которых разрушается уклад жизни северного человека. Поэтому еще рано говорить о развитии Арктики, нужно говорить о поэтапном восстановлении утраченных ресурсов. Сегодня нет стимулирующей поддержки в оленеводстве. Люди, задавленные нуждой и низким уровнем жизни, не могут планировать свою жизнь на долгосрочную перспективу", - добавила депутат.

По ее словам, реализация предлагаемой инициативы позволит по предварительным оценкам обеспечить создание 150 рабочих мест и полную занятость семей оленеводов и промысловиков общей численностью 120 человек.

"В арктических улусах высокий процент безработицы среди местного населения. И именно эту проблему может решить создание ТОСЭР. Три арктических улуса, выбранные для пилотного проекта, очень разные по своей специфике и укладу жизни. В аллаиховской тундре когда-то бегало более 30 тыс. оленей, сегодня они не имеют ни одного оленя и занимаются рыбным промыслом. Момский улус сохранил немного оленей, но в целом, там развито табунное коневодство. Абыйский улус в основном специализируется на рыболовстве", - отметила парламентарий.