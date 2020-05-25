Мишустин: таможенная система в 2020-е годы должна быть серьезно модернизирована

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правительство утвердило стратегию развития таможенной службы до 2030 года, которая призвана серьезно модернизировать эту сферу и сформировать в стране высокотехнологичную таможенную систему. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Утвержден документ, который ориентирован на будущее - это стратегия развития таможенной службы, рассчитанная до 2030 года. Ее задача - в течение текущего десятилетия серьезно модернизировать таможенную сферу, перенастроить процесс таможенного администрирования и сделать его более прозрачным, упростить и ускорить прохождение процедур для добросовестного бизнеса", - сказал глава кабмина.

По его словам, эти цели будут достигнуты в том числе за счет создания интеллектуальных пунктов пропуска. Как отметил Мишустин, автоматизация таможенных операций, использование интегрированных цифровых платформ, внедрение элементов искусственного интеллекта и систем управления рисками позволят создать в России "высокотехнологичную таможенную систему" и "сделать продукцию российских компаний более конкурентоспособной".

Глава кабмина поручил Минфину, Федеральной таможенной службе и Федеральной налоговой службе совместно с другими министерствами и ведомствами до конца сентября текущего года предоставить план мероприятий по реализации этой стратегии.