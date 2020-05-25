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Утверждены правила субсидий для РЖД, призванных удешевить перевозки аграрной продукции

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, новые правила направлены на уменьшение логистических затрат и сохранение баланса цен на сельхозпродукцию в разных регионах

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила предоставления компании РЖД субсидий, направленных на удешевление перевозок сельхозпродукции между разными частями страны. Об этом в понедельник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Подписано постановление правительства, которое устанавливает новые правила предоставления субсидий из федерального бюджета РЖД. Они направлены на уменьшение логистических затрат и сохранение баланса цен на сельхозпродукцию в разных регионах страны", - сказал глава кабмина.

По его словам, речь идет, в первую очередь, о поставках зерна, овощей, фруктов и других товаров из Центральной России и Сибири на Дальний Восток, а из дальневосточных регионов - продукции местных сельхозпредприятий в центр страны.

"Важно, чтобы люди, проживающие в отдаленных регионах, были обеспечены российскими сельхозтоварами по доступным ценам", - заключил Мишустин, отметив, что о значимости этого вопроса недавно говорил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в сельском хозяйстве.

Теги
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