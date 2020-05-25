Темы роста промпроизводства в КБР сохранили благодаря работе предприятий при пандемии

НАЛЬЧИК, 25 мая. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Кабардино-Балкарии за первые четыре месяца 2020 года вырос на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сохранить темпы роста удалось благодаря тому, что ряд предприятий продолжает работать при условии обеспечения санитарных норм, рассказали ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и торговли региона.

По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, в январе-апреле 2020 года индекс промышленного производства в КБР составил 116,5%.

"В целях сохранения темпов роста промышленного производства в условиях распространения коронавирусной инфекции ряд предприятий были включены решениями руководства республики в категории производителей, на которых не распространяются требования о приостановке деятельности при условии обеспечения санитарных мероприятий и соблюдении санитарноэпидемиологических норм. Благодаря такому взвешенному подходу удалось сохранить рост промышленного производства и в апреле", - сказали в пресс-службе.

По данным министерства, за первые четыре месяца 2020 года производство увеличилось в наиболее емких отраслях промышленности: производство электронных изделий и электрического оборудования (ООО "Кавказкабель ТМ", ООО "Севкаврентген-Д", ОАО "Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры"(НЗВА), промышленности строительных материалов, производство одежды и напитков.

ООО "Севкаврентген-Д", несмотря на сложности в работе, связанные с условиями самоизоляции населения, смог увеличить темпы производства - в первом квартале 2020 года выручка от реализации собственной продукции предприятия увеличилась в 1,5 раза в сравнении с тем же периодом 2019 года. Предприятие оснастило диагностическим оборудованием один из госпиталей региона, где лечат от коронавирусной инфекции. Рентгеновский диагностический комплекс "Диаком" способен выполнять различные виды неотложных исследований дыхательной системы. А в связи с высокой потребностью в специальном оборудовании для борьбы с COVID-19, выручка от реализации собственной продукции за апрель 2020 года, по отношению к апрелю 2019, выросла в 6,6 раза.

Отмечается, что рост производства в швейной промышленности составил 290% из-за переориентирования на производство санитарно-гигиенических масок и защитных костюмов. Кроме того, рост в производстве электронных и оптических изделий увеличился почти в два раза ввиду спроса на диагностическое оборудование и сложные электронные изделия. При этом отмечается, что рост производства в пищевой индустрии и сфере строительных материалов обусловлен тем, что отрасли торговли продовольственными товарами и строительства под ограничение не попадали. Не останавливали свою работу сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.