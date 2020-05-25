Банк России выпустил монету номиналом в 3 рубля к столетию автономии Чувашии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Банк России 25 мая выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля и тиражом 3 тыс. штук, посвященную столетию образования Чувашской автономной области, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Банк России 25 мая выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля, посвященную столетию образования Чувашской автономной области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

Уточняется, что на лицевой стороне монеты расположен государственный герб Российской Федерации, а на оборотной стороне - герб Чувашской Республики и девушка в национальном костюме с коромыслом на плечах, стоящая под деревом. На дальнем плане - река и современный город.

"Банк России уже трижды выпускал юбилейные серебряные монеты, посвященные Чувашии. В этом году выпущена монета, посвященная 100-летию образования Чувашской автономной области. Изображения на ней отражают взаимосвязь прошлого и настоящего - национальной культуры и современности, природы и городской среды", - цитирует пресс-служба управляющего отделением - Национальным банком по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Александра Логвинова.

Чувашская автономная область была образована 24 июня 1920 года. 13 февраля 1992 года Верховный совет республики принял закон о переименовании региона в Чувашскую Республику. С 9 июня 2001 года - Чувашская Республика - Чувашия.